Weil am Rhein Fläche, Form, Linie

Weil am Rhein. „Wenn die Linie die Fläche halten kann, ist die Zeichnung gelungen.“ Der in Freiburg lebende Zeichner und Maler Harald Herrmann setzt die Linien so, dass sie als Gegengewicht die Fläche halten. Dieses Korrespondieren von Fläche, Form, Linie und ganz sparsamer Farbe ist in seinen 34 Arbeiten auf Papier zu sehen, die er in der Städtischen Galerie Stapflehus in Weil am Rhein zeigt.

Damit man die Feinheit der Schraffuren, die diffizilen Grauwerte und die Spuren der Linie genau in Augenschein nehmen kann, hat Herrmann seine Zeichnungen offen, ungerahmt und unverspiegelt gehängt. „Die Arbeiten sollen nicht verblendet werden mit Glas“, sagt der Künstler. Das ist für ihn die direkteste Begegnung mit dem Bild, weil man ganz nah heran kann. Auffällig ist bei diesem Zyklus die Hängung mit Klammern. Das pure Hängen ist für den aus Wolfach stammenden 68-Jährigen die ehrlichste Präsentation von Zeichnung.