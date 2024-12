Weil am Rhein: „Flagge zeigen statt motzen“

Daniela Rühle ist froh, dass sie hierzulande demonstrieren und sich engagieren kann. Foto: Beatrice Ehrlich

Die 39-Jährige hatte die Idee, ein solches Bündnis ins Leben zu rufen, ursprünglich ins Spiel gebracht und ist von Anfang an dabei, auch wenn sie keine Sprecherrolle übernehmen wollte. „Nicht nur darüber reden, sondern handeln“, ist ihre Devise, wenn es darum geht, sich für Demokratie einzusetzen und Hassredner öffentlich in die Schranken zu weisen. Aus ihrem Engagement in der Flüchtlingshilfe und immer wieder auch im Einsatz für Straßenkinder in Slums in Manila hat Rühle schätzen gelernt, dass man hier in Deutschland die Möglichkeit hat, sich zu engagieren und sich politisch zu äußern. Menschen, die in existenzieller Not oder politisch verfolgt seien, hätten diese nicht.