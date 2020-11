Weil am Rhein Flexibilität ist von Vorteil

Seit Sommer befinde man sich auf diesem Stand. „Das hat sich bewährt.“ Die Firma gehe auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ein, unter denen auch Personen der Risikogruppe seien.

Auf die Geschäftstätigkeit gebe es ebenfalls Auswirkungen. „Die Kunden sind zurückhaltender mit ihren Investitionen.“ Da die Kunden sehr unterschiedlichen Branchen angehören würden, federe dies einiges ab. „Aber manche Branchen sind stark betroffen, es kann nicht alles ausgeglichen werden.“

Die Firma Stäubli Electrical Connectors hat die Krise laut Geschäftsführer John Dallapiccola bisher an den Umständen gemessen sehr gut überstanden. „Wir sind sehr breit aufgestellt und liefern unsere Produkte in unterschiedlichste Branchen, so dass wir unseren Umsatz stabil halten konnten“, sagt Dallapiccola.

Um den Betrieb nahtlos aufrecht zu erhalten, sei seit Beginn der Corona-Krise auf die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen geachtet worden. Die in den Sommermonaten aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen gelockerten Maßnahmen habe man in den vergangenen Wochen Zug um Zug der Situation angepasst. Seit Ende Oktober, als Reaktion auf die Lage in Baden-Württemberg und den Grenzregionen, haben die internen Maßnahmen wieder die höchste Stufe erreicht. „Wir setzen wieder, dort wo möglich, auf Home Office und wo nicht möglich, auf konsequente Einhaltung von Abstand, Alltagsmaske und durchgängige Hygieneregeln. Für unsere Kunden sind wir wie gewohnt ansprechbar, die ausgefallenen Messen versuchen wir durch digitale Veranstaltungen zu ersetzen.“

Im Unternehmen ARaymond hat sich die Lage laut Geschäftsführer Jürgen Trefzer verbessert. „Die Abrufe unserer Kunden haben nahezu die Ausgangswerte von vor der Corona-Pandemie erreicht. Aufgrund der guten Absatzzahlen pausieren wir in der Kurzarbeit. Ob dies nachhaltig Bestand hat, ist ungewiss.“ Und durch den Umsatzeinbruch im ersten Halbjahr sei das Unternehmen weit davon entfernt, die letztjährigen Umsatzzahlen oder das geplante Umsatzziel zum Jahresende zu erreichen.

Ob es eine Veränderung geben werde, nun da die Corona-Zahlen wieder steigen, bleibe laut Trefzer abzuwarten. „Die Konsequenzen aus den neuerlichen Maßnahmen sind noch nicht klar.“ Aufgrund der steigenden Zahlen sei das Hygienekonzept nochmals verschärft worden. „Dies musste in Einklang gebracht werden mit der hohen Auslastung. Wo es möglich ist, arbeiten wir remote.“

Die Firma Pulpo, die ihr Hauptquartier neu in Weil hat, hat die Zeit laut Sprecherin Maren Bea genutzt, um ihren ersten Showroom in Lörrach zu gestalten, der heute eröffnet wird. „Das war schon vor Corona angedacht, aber die Frage war, wann legen wir los.“ Nun habe man über den Sommer Gelegenheit gehabt, sich darauf zu konzentrieren. „Wir sind ein recht kleines Unternehmen und sehr flexibel.“ Andere Projekte habe man zurückgestellt und die Messeaktivität eingeschränkt.

Die Eröffnung werde an die aktuellen Bestimmungen angepasst. Es gilt Maskenpflicht und nur zwölf Personen dürfen gleichzeitig hinein. Im Showroom im Riesgässchen 9 können die Besucher von 10 bis 18 Uhr einen Eindruck der Produkte des Unternehmens erhalten.

Der Weiler Unternehmer Wolfgang Würzburger bewertet die Situation mit Blick auf das Personal besorgniserregend. „Natürlich setzen wir alle Sicherheitsmaßnahmen um“, erklärt er. Zur Würzburger-Gruppe gehören die Würzburger Raumeinheiten und die Grundstück-Verwaltungsgesellschaft. Glücklicherweise seien seine deutschen Betriebe vom Coronavirus verschont geblieben, auch auf den Baustellen in der ganzen Raumschaft habe es keine Fälle gegeben. Grundsätzlich könne er sich freuen, dass keine Kurzarbeit angemeldet werden musste und kein großer wirtschaftlichen Verlust zu verzeichnen sei. Was sich leicht auf den Umsatz (fünf bis zehn Prozent) auswirke, sei die Tatsache, dass Veranstaltungen wie das Basel Tattoo oder die Regio-Messe ausfielen. Mehr Umsatz werde dadurch generiert, dass teils mehr Raumeinheiten benötigt werden, um den Platz zu erweitern.

Zur Grundstück-Verwaltungsgesellschaft gehört auch die „Mühle“ in Binzen. „Das Restaurant ist natürlich zu“, sagt Würzburger. „Wir haben Mühe, die Einschränkungen für die Gastronomie zu verstehen. Die Vorgaben wurden doch eingehalten.“ Die Regierung müsse sich Gedanken machen und ein Konzept entwickeln, mit der Krankheit zu leben.