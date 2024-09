Weil am Rhein: Flüchtlingsunterbringung: Geplante Unterkunft beschäftigt die Räte

Keine Resonanz beim „runden Tisch“

Im Anschluss meldeten sich einige Ausschussmitglieder zu Wort. Peter Reinachers (CDU) Anmerkung, dass es in Haltingen, schenke man Stimmen aus der Bevölkerung Glauben, alles andere als gut laufe, wies Elke Zimmermann-Fiscella, Sozialdezernentin des Landkreises, in aller Deutlichkeit zurück. Nach der Vorstellung der GU in Haltingen im Ortschaftsrat, die zunächst auf Skepsis gestoßen war, habe man einen Termin für einen „runden Tisch“ vorgeschlagen. Zu diesem sei niemand gekommen. Daraufhin habe man die Anwohner persönlich angeschrieben – auch dies ohne jegliche Resonanz. Sie bitte darum, sich, wenn Kritik laut werde, umgehend an sie zu wenden, sagte sie mit Blick auf zwei kritische Briefe, die nach Worten Reinachers bei ihm in der Haltinger Ortsverwaltung eingegangen seien. Die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung sei keine einfache. „Unser Job ist, sie bestmöglich zu lösen.“

Die Frage der Anbindung

Dass die Planungen im „Rebgarten“ grundsätzlich „Sinn machen“, sagte Linn Fischer (Grüne), auch wenn sie sich eine zentralere Lage für die Unterkünfte gewünscht hätte. Dem stimmte Annette Huber grundsätzlich zu, wies aber darauf hin, dass das Grundstück, gelegen auf Haltinger Gemarkung, über eine sehr gute Anbindung an den Nahverkehr und Einzelhandelsgeschäfte im Stadtteil Friedlingen verfüge.

Intergration: Frühzeitig planen

Andreas Rühle (UFW) dankte für die frühe Information, mahnte aber an, die Bevölkerung im Stadtteil Friedlingen mitzunehmen und alle Akteure, darunter etwa Schulen und Kindergärten, mit Vorlauf an einen Tisch zu bringen. Dort sei in Sachen Integration bereits „Enormes“ geleistet worden, hob er hervor.

Kröncke kündigte vonseiten des Landratsamts eine Anwohner-Informationsveranstaltung sowie einen "Tag der offenen Tür" an, sobald die Unterkunft stehe.

„Hundert Prozent Sicherheit garantieren kann niemand“

Andrea Ufer (AfD) erkundigte sich danach, wie die Sicherheit außerhalb des Geländes der Unterkunft garantiert werden könne. „Hundert Prozent Sicherheit garantieren kann niemand“, hielt Zimmermann-Fiscella fest. Sie verwies aber darauf, dass sie in 34 Dienstjahren bereits viel Erfahrung gesammelt habe mit Unterkünften in sensibler Nachbarschaft, etwa von Schulen. „Das einzige, was wir anbieten können, ist, dass wir mit ihnen arbeiten“, sagte sie.