Weil am Rhein Förderverein sammelt Geld für Tests

Weil am Rhein. „Anfang August erreicht uns ein Hilferuf von Khru Prateep. Da die Corona-Pandemie zu jener Zeit Infektionszahlen auf Höchstniveau verzeichnet, sollen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus so viel wie möglich Testungen vorgenommen werden“, erinnert er sich. Die DPF arbeitete mit Ärzten und anderem medizinisch qualifizierten Personal aus verschiedenen Krankenhäusern in Bangkok zusammen.

Da Testkits knappes und teures Gut sind, rief der Förderverein eine Spendenaktion ins Leben, die etwa einen Monat lief und insgesamt rund 3500 Euro einbrachte – inklusive 1500 Euro, die in Folge eines Spendenlaufs am Ehrenbürg-Gymnasium Forchhein (EGF) zusammenkamen und in Abstimmung mit Oberstudienrat Kolja Lücking hierfür umgewidmet wurden.