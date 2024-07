Mit einem Besucheransturm ist das Kieswerk-Open-Air in Weil am Rhein am Freitagabend gestartet. 1000 Besucher schauten sich den Eröffnungsfilm "Es sind die kleinen Dinge" an und lauschten der Band "Les 3 Dénicheurs" mit Chansons und Jazz der 1950er- bis 1980er-Jahre. Dazwischen blieb Zeit zum Flanieren über das Festival-Gelände, auf dem es auch in kulinarischer Hinsicht an nichts fehlte.