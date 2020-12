Bereits seit einem Jahr hatte „Fotografie K6“ eine Einladung, an einer Ausstellung in der Villa Berberich in Bad Säckingen mitzuwirken. Abgeleitet von der Jahreszahl „2020“ sollten alle Ausstellungsobjekte das Format 20 mal 20 Zentimeter haben. Die Gruppe hat sich frühzeitig an die Arbeit gemacht und entsprechende Bilder fotografiert. Doch dann kam Corona, und alles kam anders. Das Projekt in Bad Säckingen musste zunächst verschoben und schließlich ganz abgesagt werden. Es sollte also keine Möglichkeit geben, die Werke einem größeren Publikum zu zeigen. Und es kam nochmals alles anders. Gerhard Hanemann bietet „Fotografie K6“ nun diese Möglichkeit, die Fotografien in seiner Ötlinger Galerie auszustellen. Die Gruppe und Gerhard Hanemann verbindet eine inzwischen mehrjährige Freundschaft. Gemeinsam blickt man schon auf viele gemeinsame Aktionen – vor allem im Zusammenhang mit Art-Dorf Ötlingen. In kürzester Zeit wurde eine Gemeinschaftsausstellung unter dem Titel „Quadrat“ auf die Beine gestellt. Gerhard Hanemann hat sich ebenfalls ans Werk gemacht und seine abstrakte Malerei auf quadratische Leinwände gebannt. Das Ergebnis: Fotografie und Malerei, die sich nicht nur aufgrund des quadratischen Formats bestens ergänzen, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung ist in der Galerie Hanemann, Dorfstraße 107, in Ötlingen zu besichtigen. Die Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags 14 bis 17 Uhr und samstags und sonntags 13 bis 18 Uhr. Foto: zVg/Hanspeter Weiß