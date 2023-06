Weil am Rhein Fraktionen stellen Anträge

Ein Antrag von Bündnis90/Die Grünen beschäftigt sich mit konkreten Maßnahmen zur Entschärfung von „Hitze-Hot-Spots“. Der Gemeinderat habe in seiner April-Sitzung einen Zielekatalog zur Minderung der Hitzeauswirkungen beschlossen, diesem seien jedoch keine konkreten Maßnahmen gefolgt. Im Namen seiner Fraktion stellte Martin Fischer den Antrag, folgende Maßnahmen umzusetzen: kurzfristige Verschattungen in Form von Sonnenschirmen oder Sonnensegeln an den Hot-Spots, Sprühnebel an Bushaltestellen nach japanischem Vorbild sowie die Einrichtung ehrenamtlicher „Gießpatenschaften“ für Jungbäume. Denkbar sei auch, ein „Grünes Zimmer“ einzurichten, wie es in der Stadt Speyer bereits im Einsatz sei. Dabei handelt es sich um einen Anhänger mit begrünten Wänden, der als Sitzgelegenheit mit Verschattung dient.