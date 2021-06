Weil am Rhein Freibad-Öffnung denkbar

Weil am Rhein - Die Öffnung des Freibads in Weil am Rhein rückt in greifbare Nähe. Sollte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29. Juni einen Betrag in Höhe von 250 000 Euro bewilligen, könnte am ersten Juli-Wochenende die Badesaison in der Grenzstadt unter Corona- und Hygienebedingungen eingeläutet werden, wie am Mittwochabend im Nachgang einer Sitzung des Aufsichtsrats der Laguna GmbH mitgeteilt wurde.