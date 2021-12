Weil am Rhein Freie Fahrt auf der B 3 für einige Wochen

Börse in Frankfurt Dax mit Gewinnen - doch Notenbanken verunsichern

Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Federal Reserve zur Bekämpfung der Inflation ist am Donnerstag an den Börsen gut angekommen. Dennoch bröckelten im Handelsverlauf die Gewinne ab, denn weitere Notenbank-Entscheidungen in China, Großbritannien und in der Eurozone sorgten für neue Verunsicherung.