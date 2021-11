Weil am Rhein Freie Fahrt auf der B 3

„Wir erhoffen uns mit dieser Vorgehensweise eine deutliche Verbesserung der Verkehrslage in unserer Stadt, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit“, wird Bürgermeister Martin Gruner in der Mitteilung zitiert. „Auf der einen Seite wissen wir natürlich um die schwierige Situation in diesem Bereich, andererseits müssen die Bauarbeiten an der Dreiländergalerie ja weitergehen, damit sie ein schnelles Ende finden.“

Weitere Entlastung Eine weitere Entlastung erfahre dieser Verkehrsknoten aller Voraussicht nach am Freitag, 17. Dezember, wenn die halbseitige Sperrung der B3 zwischen Stuhlkreisel und Obelisk-Kreisel aufgehoben wird. Dann gehört die umfangreiche Baumaßnahme am Fuß- und Radweg des Regierungspräsidiums Freiburg der Vergangenheit an.

„Wir hoffen sehr, dass diese Zeitfenster eingehalten werden können. Aber natürlich kann es gerade jetzt in den Wintermonaten zu Verzögerungen kommen“, ergänzt Markus Rotzler, Abteilungsleiter Verkehr und Tiefbau bei der Stadt.