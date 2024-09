Weil am Rhein: Freie Plätze an der Musikschule

Chöre und Orchester nehmen neue Mitglieder auf

Außerdem gibt es noch Platz in den Kinderchören und dem CCO City Connect Orchestra, in dem Musiker aus Lörrach und Weil am Rhein gemeinsam musizieren und dessen Leitung Ariane Mathäus selbst in der Hand hält. Hier sind auch Gäste herzlich willkommen.