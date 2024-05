Wiedersehen macht Freude: Mit dem Marsch „Frohes Wiedersehen“ eröffneten die rund 15 Harmonika-Spielerinnen und -Spieler das Mittagskonzert. Mit dem Tango „Florentinische Nächte“ entführte das Orchester die Zuhörer zu einer Reise ins Glück, ehe bei der „Amsel Polka“ die Anwesenden kräftig mitklatschten, mitsangen oder mitsummten. Zwischen den einzelnen Stücken, sorgte Winzer mit seinen humorvollen Ansagen für Lacher im Publikum. Beim „Oberkrainer Walzer“ und beim „Tango Süd“ wurde sogar vereinzelt mitgetanzt.

Informationsreihe gestartet

Die kleine Pause nutzte Monika Merstetter, Schriftführerin des Kulturrings, um ihre Informationsreihe über den Läublinpark vorzustellen. Die Bühne, auf der die Vereine musizieren, besteht seit 100 Jahren. Bereits 1663 wurde ein zweigeschossiges Landhaus gebaut, das sein damaliger Besitzer Schöngauer Hof nannte. Dieses Gebäude wurde jedoch zum Läublinhof umgebaut. 1875 kauften die Freiherrn von Reichlin-Meldegg das Gut. Deren Wappen ist heute noch am Gärtnerhaus zu sehen. Das Haupthaus fiel 1965 der Verbreiterung der Römerstraße zum Opfer. „Aber den schönen Park können wir in seiner ursprünglichen Gestalt immer noch so genießen“, betonte Merstetter. Bei der nächsten Matinee folgt der zweite Teil „Das Leben der Frauen im Läublinhof“.