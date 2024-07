Weil am Rhein: Freiwillige arbeiten Hand in Hand

Der Floh- und Kleidermarkt hat vor kurzem beim Quartierstreff an der August-Bauer-Straße Premiere gefeiert: Ein schönes Bild boten etwa 20 Stände, an denen Flohmarktartikel und Second Hand-Kleidung zum Kauf angeboten wurden, heißt es in einem Nachbericht der Veranstalter. Daneben gab es auch einen Bring- und Holtisch, wo Gebrachtes kostenlos mitgenommen werden konnte. Viele Freiwillige arbeiteten bei der Aktion Hand in Hand. Tische und Bänke für den Markt waren von der Wohnbau Weil und der evangelischen Kirchengemeinde Friedlingen zur Verfügung gestellt worden. Besonders froh seien die Teilnehmer auch über die Pavillons von der Wohnbau und vom Familienzentrum Wunderfitz gewesen.