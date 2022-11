Weil am Rhein Freiwillige bringen Spaß an Sprache

Von Jennifer Ningel

Weil am Rhein . Das Projekt entstand, weil den negativen Entwicklungen der Pandemie entgegengewirkt werden sollte – nicht nur im Sinne der Kompetenzen, sondern auch unter dem sozialen Aspekt. Es geht im ersten Schritt darum, Kinder beim Lesen zu unterstützen oder ihnen vorzulesen. Aber auch weitere Unterstützungen, wie zum Beispiel beim Basteln, wurden in Erwägung gezogen. Zwei Monate nach Beginn des neuen Schuljahrs haben nun zwei Beteiligte im Gespräch mit unserer Zeitung den Stand der Dinge erläutert. Für die Organisatoren liefert Stephan Hölscher, Rektor der Leopoldschule, einen aktuellen Stand zu den Lesepaten an seiner Schule. Der Kontakt mit den Paten wurde hergestellt und die Vorgänge besprochen, erzählt er. In den vierten Klassen haben die Paten ihre Tätigkeiten schon aufgenommen. Ab Montag, 7. November, folgen auch die anderen Klassenstufen, sagt Hölscher. Aufgrund einer Krankheitswelle verzögerte sich der Beginn hier etwas. „Die Lesezeiten finden während des Unterrichts statt“, erklärt er. Somit können die Paten nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Basteln oder Verstehen von Anleitungen helfen. Teilweise gehen die Paten dabei auch mit kleineren Gruppen oder einzelnen Kindern in gesonderte Räume, um dort zu lesen, erklärt er. Dieses integrative Prinzip ist Hölscher wichtig. Abschließend erzählt er noch, dass es nur positive Rückmeldungen zu den neun Lesepaten von den Lehrenden gab. Zum Stand an den anderen Grundschulen kann er aktuell keine Auskunft geben.