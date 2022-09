Weil am Rhein Freude am Leiten und Gestalten

Frage: Gab es eine Art Einführung oder Übergabe?

Ja, vor allem dank der guten persönliche Beziehung, die zu Martin Haas habe. Es gibt nämlich kein vom Regierungspräsidium vorgegebenes Verfahren, wie ein Wechsel in der Schulleitung abzulaufen hat. Ich kenne Martin Haas schon seit vielen Jahren und bereits im Juli hatten wir mehrere Treffen, bei denen er mich im Sinne einer Amtsübergabe eingeführt hat.

Frage: Was reizt Sie am „Kant“?

Das Kant hat einen sehr guten Ruf. Die Profilierung und der naturwissenschaftliche Schwerpunkt sind für mich interessant. Darüber hinaus reizt mich die Position selbst. Es ist spannend, nach 17 Jahren als Stellvertreter in Zukunft auch leiten und gestalten zu können.

Frage: Wo sehen Sie dabei Schwerpunkte?

Ein Herzensangelegenheit ist für mich die Digitalisierung. Dabei ist die eine funktionierende Infrastruktur das Rückgrat. Die muss zu 100 Prozent funktionieren. Es stellt sich aber darüber hinaus auch die Frage, wie sich der Unterricht ändert und wie wir es schaffen, dass der Unterricht mit digitalen Endgeräten besser wird. Bis die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, wird es noch einige Jahre dauern, wir werden uns parallel aber schon Gedanken darüber machen müssen, wie wir digitale Inhalte sinnvoll in den Unterricht einbinden können.

Frage: Sie kommen in gesellschaftlich bewegten Zeiten als Schulleiter ans „Kant“ - Stichwort: Energiekrise und Corona. Müssen Sie diesbezüglich schon Schwerpunkte setzen?

Zum Glück beschäftigt uns die Energiekrise bis jetzt noch nicht im Schulalltag. Aber wir haben das Thema natürlich auf dem Radar, denn man muss sich vorbereiten. Vom Kultusministerium gab es jüngst die Ansage, dass Schulen bevorzugt beliefert werden sollen, wenn es zu Engpässen kommt. Der Schulbetrieb wird also auf jeden Fall in ordentlich beheizten Räumen weiterlaufen. Die vom Kultusministerium angegebenen Temperaturen, die in den Klassenräumen herrschen sollen, sind in Ordnung.

Frage: Wie sieht es hinsichtlich Corona aus?

Was Corona angeht, sind wir – wie alle anderen auch – ziemlich unwissend, wie es sich entwickeln wird. Klar ist aber: Schulschließungen sind nicht geplant. Wovon ich aber fast ausgehe, ist, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen geben wird. Es fühlt sich ein wenig an, wie die Ruhe vor dem Sturm, wobei natürlich der Wunsch wäre, dass der Sturm erst gar nicht losbricht.

Frage: Halten Sie es in der Kombination von Energiekrise und drohender Verschärfung der Corona-Maßnahmen für sinnvoll, wieder zum Fernunterricht überzugehen?

Auf keinen Fall. Das kann nur die letztmögliche Alternative sein. Wir müssen unter allen Umständen versuchen, das zu vermeiden. Denn egal, wie gut ein Fernunterricht ist, kann er den Unterricht in Präsenz nicht ersetzen. Die Interaktion im Klassenraum ist grundlegend wichtig für den Lernprozess. Das Home-Schooling war oftmals auf eine Wissensvermittlung fokussiert, die soziale Aspekte weitgehend ausgeblendet hat. Gerade das ist für den Lernprozess aber unglaublich wichtig. Es gibt Schüler, die mit diesem Format überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Die dadurch entstanden Lernlücken müssen wir jetzt schließen.