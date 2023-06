Weil am Rhein Freude, Trauer, Rührung und Zorn

Es waren aber nicht nur melancholische oder melodramatische Gesänge, sondern auch mal etwas Fröhliches und Lebendiges wie Purcells Chorlied „Shepherd, shepherd“. King Arthur lässt in dieser Barockoper seine Braut zurück, um in den Krieg zu ziehen; sie bangt und schmachtet und wird mit heiteren, pastoralen Schäferstücken abgelenkt.

Ergreifende Klage

Einen besonderen Hörgenuss bot Silke Marchfeld, die Ensembleleiterin, mit einer faszinierenden musikalischen Deutung von Purcells „Mad Bess“, einem Song mit ständig wechselndem Metrum. Dazu erläuterte Uta Ruscher, dass Bess of Bedlam, eine Insassin des Bethlem Royal Hospital, Londons Irrenanstalt, sich in ein Elysium, einen Ort der Glückseligkeit und in den Wahn steigert und ihr Los beklagt. Entsprechend tief und ungemein differenziert lotete Marchfeld mit ihrem fülligen, warmen Mezzo diese ergreifende Klage aus.

Ein weiteres stimmschönes Solo lieferte Sigrid Fuchs in „When I am laid in earth“, jener Abschiedsarie aus „Dido and Aeneas“, in der Dido der Welt entsagt: „ein bis ins letzte Detail auskomponiertes Sterben“.

Neben dem Schwerpunkt mit Musik von Purcell, diesem Orpheus britannicus, wie ihn seine Zeitgenossen nannten, bereiteten weitere Barockmusik von Giacomo Carissimi, Alessandro Scarlatti und Giovanni Pergolesi ein intensives Klangerlebnis.

Auf hohem Niveau

Besonders gerecht wurde das Vokalensemble dem Ausdrucksreichtum Claudio Monteverdis. Auch wenn dieses Ensemble kein auf Alte Musik spezialisiertes ist, wird doch gesangstechnisch auf hohem Niveau gesungen. So kam dem Chor der ruhige Ton entgegen und es konnte sich die Klarheit der Stimmen entfalten.

Bei den Solistinnen wurde darauf geachtet, welches Timbre zu welchem Stück passt. So hörte man mit dem Lamento d’Arianna ein von Karin Wertz eindringlich gesungenes Madrigal. Durch ein Orgelzwischenspiel (Gloria de Piante Vicin begleitete aufmerksam und werkdienlich) wurde dieses berühmte „Lasciatemi morire!“ mit dem berauschenden Liebesduett „Pur ti miro“ von Kaiser Nero und seiner Kurtisane Poppea (aus „Die Krönung der Poppea“) verbunden. Es sang aber kein Liebespaar, sondern eine kleinere Gruppe aus dem Vokalensemble.

Ruschers kenntnisreiche Gedanken und Überleitungen zu den Stücken waren bildhaft und anschaulich und öffneten die Ohren für die klangschöne frühe englische und italienische Musik der Tränen.