Weil am Rhein Freude über die Konzert-Stimmung

Paßlick: Die Bilanz des Kultursommers ist sehr erfreulich. Die ersten beiden Konzerte konnten im Innenhof veranstaltet werden. Die anderen vier zwischen dem 24. September und 2. Oktober wurden in das Kesselhaus verlegt. Grund dafür waren die absehbar kühlen Abendtemperaturen, die sowohl für das Publikum als auch für die Instrumente herausfordernd gewesen wären. Damit konnte auch die Anmeldung und Kontrolle der Corona-Vorschriften vereinheitlicht werden, was vom Publikum gut angenommen wurde.

Frage: Bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr fanden 21 Konzerte statt, dieses Jahr waren es sechs. Ist die kleinere Variante der Tatsache geschuldet, dass mit dem Autokino und dem Parkdeck-Festival wieder größere Veranstaltungen den Kalender füllten, die auch einiger Vorbereitung bedurften?

Spörrer: Genau so ist es. Seitens des Kulturamts wäre der Kultursommer überhaupt nicht durchführbar gewesen, wenn der Verein Kulturzentrum Kesselhaus nicht die Organisation übernommen hätte, daher gilt mein großer Dank dem Vorstand und den Mitgliedern dieses Vereins, insbesondere Ute Delatorre und Tonio Paßlick. Wir als Kulturamt konnten die finanziellen Grundlagen für die Durchführung schaffen und beratend zur Seite stehen und es freut mich sehr, dass diese Aufgabenteilung so hervorragend funktioniert hat.

Frage: Der Sommer 2021 war geprägt von schlechtem Wetter – hat trotzdem alles gut funktioniert bei den Konzerten?

Paßlick: An den Konzertabenden war das Wetter gut, nur früher kälter als im vergangenen Jahr, als wir auch schon einen Kultursommer hatten.

Frage: Welches Konzert war am besten besucht?

Paßlick: Die Resonanz war ausgezeichnet, ausgebucht waren die Konzerte des Duos Papillon und Steffi & Salz, das einzige Konzert mit weniger Besuchern war die Cinema Paradiso Band, da eine Reihe von angemeldeten Personen nicht erschienen sind.

Frage: Welche Rückmeldungen haben Sie von den Besuchern vernommen?

Paßlick: Die Rückmeldungen des Publikums waren begeistert bis euphorisch: Standing Ovations bei Steffi & Salz nach zweieinhalb Stunden Konzert. Es gab viele dankbare Besucher aus der weiteren Region, die sich über eine gewisse Rückkehr zu alten Konzert-Stimmungen freuten.

Frage: Ist im kommenden Jahr wieder ein Kesselhaus-Kultursommer denkbar?

Spörrer: Der Kultursommer war im vergangenen Jahr eine Alternative zum Kieswerk-Open-Air und zum Internationalen Bläserfestival. Es ging darum, den Menschen in Weil am Rhein trotz Pandemie ein Kulturangebot zu machen. In diesem Jahr haben wir mit dem Autokino und dem Parkdeck-Festival umfangreiche Alternativen zu den beiden etablierten Großveranstaltungen angeboten. Diese haben unsere vollen Personalkapazitäten gebunden. Der Kultursommer war nur zusätzlich möglich, weil der Verein Kulturzentrum Kesselhaus dankenswerter Weise die Organisation eigenständig übernommen hat. Ob das auch im kommenden Jahr machbar sein wird, muss noch abgestimmt werden.

Frage: Welche Kultur-Veranstaltungen stehen nun bis zum Jahresende noch an?

Spörrer: Auf einige Highlights möchte ich speziell hinweisen: Zum einen wird am 27. Oktober in der evangelischen Kirche in Alt-Weil eine Adaption von Richard Wagners Oper Lohengrin für Streichsextett aufgeführt. Es spielt das Mellon Ensemble, dessen Mitglieder in renommierten Orchestern wie der Staatsoper München, dem Museumsorchester Frankfurt, den Bamberger Symphonikern oder dem Sinfonieorchester des BR gespielt haben oder spielen. Erarbeitet hat die Adaption Benjamin Beck, Solo-Bratschist des Bayreuther Festspielorchesters und Professor am Conservatoire Royal de Bruxelles, der auch selbst Ensemblemitglied ist. Vom 28. bis 31. Oktober ist im Kesselhaus die Produktion „Spiegelland“ zu sehen. Das Theater-Ensemble im Kesselhaus präsentiert sich dort unter der Leitung von Simone Lüdi. In dem Stück erwachen die Kinderbuchautorin Alice und der Fernsehmoderator Silvio in einer fremden Welt, in der Zeit, Raum und Normen keine Bedeutung haben. Ab 27. November zeigen wir außerdem zusammen mit dem Kunstverein die „Regionale 22“ im Stapflehus. Der Künstler Dan Künzler lebt in Weil am Rhein und stellt dort unter dem Titel „The Place beyond the Rhine“ Werke aus, die verknüpft sind mit dem Raum der ihn umgibt – urban, peripher oder natürlich. Und am 10. Dezember steht der Kabarettist Lars Reichow mit seinem Programm „Wunschkonzert“ im Haus der Volksbildung auf der Bühne.