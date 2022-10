Weil am Rhein Freude über geglückten Start

Insgesamt seien die Rückmeldungen, die Thielemeier bislang erhalten hat, durchweg positiv – sowohl seitens der Mieter als auch der Kunden, mit denen der Centermanager Kontakt hat. Ein Kunde habe ihm etwa jüngst mit Begeisterung mitgeteilt, dass man ähnliche Center sonst nur in Städten wie Berlin finden könne. Was Thielemeier zudem beobachtet hat, ist, dass es gerade zahlreiche jüngere Menschen vermehrt in die Dreiländergalerie zieht.

Auch die Mieter sind zufrieden. „Was die Kundenfrequenz angeht, waren vor allem die ersten drei Tage überwältigend“, bilanziert Thielemeier. Aber auch an den Folgetagen habe die Anzahl der Kunden die Erwartungen übertroffen. „Es wäre natürlich toll, wenn das so weiter geht“, sagt der Centermanager mit Blick auf die kommenden Wochen, in denen sich von Weitem schon das Weihnachtsgeschäft abzeichnet.

Aber nicht nur deshalb blickt Thielemeier einer arbeitsreichen Zeit entgegen. Denn bei einigen Mietern stehen in den kommenden Tagen noch Ausbauarbeiten an. Diese müssen koordiniert werden, damit etwa die lärmintensiveren Arbeiten den laufenden Betrieb in der Dreiländergalerie nicht stören.

Europaplatz ist wichtiges Anliegen

„Auch die Außenanlage müssen wir im Auge behalten und zusehen, dass die Arbeiten zügig abgeschlossen werden“, betont Thielemeier. Dies sei ihm ein großes Anliegen, da insbesondere die Weiler Bürger von dem neu gestalteten Europaplatz profitieren werden. Denn wenn die Arbeiten vollständig abschlossen sind, sei eine Fläche vorhanden, die auf vielfältige Weise bespielt werden kann, ist sich Thielemeier sicher.