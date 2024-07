Weil am Rhein: Freude über sehr gute Bewertungen

Auch die schnellere Gangart wurde bewertet. Foto: zVg

Die Tiere starteten dann in den jeweiligen Altersklassen, unterteilt in Stockhaar und Langstockhaar. Nach der Standmusterung liefen die Hunde in der Gangwerksprobe und konnten so ihre Lauffreude unter Beweis stellen. Der Richter betrachtete den Bewegungsablauf jedes Hundes, prüfte die korrekte Trittfolge in normaler und dann auch schneller Gangart.