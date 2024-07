Weil am Rhein: Friedensbrücke muss saniert oder erneuert werden

Dem vorangegangen war eine abschnittsweise Überprüfung des Bauwerks im Jahr 2023 und Anfang 2024, zu Fuß und durch den Einsatz eines Hubsteigers.

Die Brücke kann weiterhin genutzt werden

Auf Nachfrage hin erklärt Andreas König, Leiter des Referats Ingenieurbau im Regierungspräsidium Freiburg, was unter dieser Beurteilung zu verstehen sei: Es bestehe keine Einsturzgefahr, die Brücke könne nach wie vor genutzt werden. Allerdings gebe es zahlreiche Schäden, von denen einige so schnell wie möglich behoben werden sollen. Zu einer darüber hinaus notwendigen Sanierung oder Erneuerung der Brücke, die in den kommenden Jahren fällig sei, könne man jetzt noch keine Aussagen treffen.