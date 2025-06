Bald wieder vier Postfilialen

Dazu sei die Post laut Postgesetz verpflichtet, hatte Oberbürgermeisterin Diana Stöcker Anfang des Jahres im Gemeinderat versichert. Erste Verhandlungen mit der WWT über ein Ladenlokal mit 500 Quadratmetern Fläche waren Anfang des Jahres gescheitert.

In Weil am Rhein gibt es derzeit drei weitere Postfilialen: im Kaufring-Einkaufszentrum in der Innenstadt, am Berliner Platz und in der Güterstraße in Haltingen.