Weil am Rhein-Friedlingen: Neuer Pfarrer für Stadtteilarbeit

Nach vier Jahren als Pfarrer der evangelischen Landeskirche in Baden seit 2016 hat Luca Ghiretti in den vergangenen vier Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Conviviality in Motion“ am Lehrstuhl für Praktische Theologie der Universität Basel mitgearbeitet. Dieses hat die interkulturelle Gemeindearbeit zum Thema. (https://theologie.unibas.ch/de/projekt-conviviality-in-motion/). Ghiretti hat vor seinem Theologiestudium in Rom, Cambridge und Heidelberg ein Italien ein Jurastudium abgeschlossen.