Weil am Rhein Friedlinger Ermittler waren „äußerst erfolgreich“

Weil am Rhein. Stetig steigende Kriminalitätszahlen, viele Aggressions- und Rohheitsdelikte, Rauschgifthandel und ein hohes Gewaltpotential gegenüber einschreitenden Polizeibeamten waren für die Stadt Weil am Rhein, die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg intolerabel. So wurde im Sommer 2014 nach einem Austausch des Oberbürgermeisters der Stadt Weil mit dem damaligen Polizeipräsidenten ein Projekt ins Leben gerufen, welches dieser Entwicklung schnell und entschlossen entgegenwirken sollte. Um eine Ermittlungskomponente erweitert wurde das Projekt im Jahr 2015. Die Geburtsstunde der Ermittlungsgruppe „Sicherheitsinitiative Friedlingen“, die dem Kriminalkommissariat Lörrach angegliedert war.

Zunächst acht Polizeibeamte der Schutz- und Kriminalpolizei ermittelten unmittelbar und gemeinsam, wenn Straftaten in Friedlingen begangen wurden oder Straftaten einem Täter beziehungsweise Täterkreis aus Friedlingen zugeordnet werden konnten. Sofortige Intervention und hoher Ermittlungsdruck, regelmäßige Kontrollen und turnusmäßige Treffen der Kooperationspartner führten laut Mitteilung der Polizei zu einem „eindrucksvollen Rückgang der Kriminalitätsbelastung“ in Friedlingen. „Die enge Zusammenarbeit auf allen Ebenen führte zu einer effektiven und sofortigen Intervention, so dass sich Tatverdächtige schneller der Polizei gegenübersahen, als ihnen lieb war“, so die Weiler Revierleiterin Kathrin Mutter. Entsprechend seien die Straftaten der sogenannten Straßenkriminalität stark zurückgegangen.