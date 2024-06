Weil am Rhein: Friedlinger, und stolz darauf

Mittlerweile hat Rühle schon viel Erfahrung sammeln können. Ein Beispiel: die Tram 8. Als die Basler Straßenbahn durch Friedlingen bis zur heutigen Dreiländergalerie gebaut wurde, saß er im Begleitgremium und führte unzählige Gespräche mit Anwohnern. Viele Dinge konnten auf diesem Weg geklärt werden, berichtet er.

Mit der Tram nach Basel, zu Fuß über den Rhein

Heute genießt er den Luxus, von der Tramhaltestelle nahe seines Hauses nach Basel zum „Bebby sy Jazz“ oder zum Rheinschwimmen zu fahren. Nach Frankreich gehe er gerne zu Fuß, über die Dreiländerbrücke. Durch beide Bauwerke habe sich seine Heimat in die Region hinein erweitert.

Auch die geplante Verlängerung der Tram nach Alt-Weil befürwortet er stark, „weil sie die Menschen mehr zusammenbringen kann“. Die Gegner müssten angehört und dazu befähigt werden, ihre Bedenken vorzutragen. Wichtig ist ihm aber auch, dass der Tram-Betrieb bezahlbar ist. Die Betriebskosten stehen bis heute nicht fest. „Wir müssen uns das leisten können.“

Die Leute ansprechen

Nicht weit vom Treffpunkt an der Rheinschule stehen Glas- und Kleidercontainer, um die herum an diesem Tag einiges an Unrat verteilt ist. Rühle hat dort kurz zuvor Personen angetroffen, die er gleich angesprochen hat. „Sie haben dort aber nichts abgeladen, sondern Kleider aus dem Container herausgeholt, um zu sehen, ob sie etwas davon brauchen können“, sagt Rühle. Das wäre noch so ein weiteres Projekt, die SPD habe das vorgeschlagen. Ein Laden, in dem man Sachen abgeben und günstig erwerben kann, vielleicht gleich hier in Friedlingen.