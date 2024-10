Weil am Rhein: Frisch Gekochtes nur für Betuchte?

In der Freiburger Kita des Betreibers wird ein monatlicher Essensbeitrag in Höhe von 150 Euro erhoben. Laut Kindergarten-Gebührensatzung der Stadt Weil am Rhein beträgt der Essensbeitrag in städtischen Kitas 55 Euro im Monat.

Oberbürgermeisterin Diana Stöcker machte deutlich, dass sie die Tatsache, dass in dieser Kita frisch gekocht werde, im Sinne der Wahlfreiheit der Eltern für eine gute Sache halte. Sie wisse, dass es Eltern gebe, die speziell darauf großen Wert legen würden. Sie könnten sich aber genau so gut für eine der anderen 20 Kitas in der Stadt entscheiden. Büklü stimmte im Anschluss als einziges Ratsmitglied gegen die Aufnahme der zweisprachigen Kita „United Kids“ mit jeweils einer Ü 3- und einer U 3-Gruppe in die städtische Bedarfsplanung.