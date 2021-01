Weil am Rhein Friseursalons setzen mit Lichtern ein Zeichen

Weil am Rhein/Lörrach (aje). „Licht an, bevor es ganz ausgeht“ – mit dieser Aktion will der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks ein Zeigen setzen und ruft Friseurbetriebe in Baden-Württemberg auf, mitzumachen. Die Forderung: Die Salons sollen ab dem 15. Februar wieder öffnen dürfen. Wenn alle mitmachen, ist der Effekt größer, weiß Aniello Giordano, Inhaber der drei „Giordano“-Filialen in Weil am Rhein und Lörrach. Darum hat er sich entschlossen, die Lichter seiner Salons am Sonntag, 31. Januar, ab 17 Uhr für 24 Stunden brennen zu lassen. „Wir wollen damit zumindest die Bevölkerung aufmerksam machen.“