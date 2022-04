Weil am Rhein „Frittenfett ist Mangelware“

Alles andere als rosig ist die derzeitige Lage aus Sicht von Andreas Ott vom Hotel und Restaurant „Ott’s Leopoldshöhe“. Zwar sei sein Betrieb durch die benachbarte Baustelle an der „Dreiländergalerie“ ein Stück weit in einer Ausnahmesituation, trotzdem betont er, dass in seiner Wahrnehmung die Gäste auch im Allgemeinen noch Zurückhaltung an den Tag legen. „Von einer Normalität sind wir noch weit entfernt.“ Sowohl der Umsatz im Restaurant als auch im Hotel liege weit hinter der Vor-Corona-Zeit.

Ott sieht auf die Gastronomie-Branche strukturelle Veränderungen zukommen. Im Hotel-Betrieb fehlen nicht nur jene Gäste, welche in „normalen“ Jahren die Basler Messen besuchen, sondern auch Firmenmitarbeiter, die inzwischen vermehrt im Home-Office tätig sind. Die Arbeit in den eigenen vier Wänden werde auch auf längere Sicht ihre hohe Bedeutung behalten, glaubt Ott. Erschwerend komme mit Blick auf den Tourismus hinzu, dass in Basel in der jüngeren Vergangenheit mehrere neue Hotels eröffnet haben und damit weitere Konkurrenz entstanden ist.