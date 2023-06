Weil am Rhein Fröhliche Tage in Trebbin

Gut gelaunt: Oberbürgermeister Wolfgang Dietz (r.) überreicht Trebbins Bürgermeister Ronny Haase im Elly-Beinhorn-Saal am Flugplatz Schönhagen ein süßes Präsent aus Weiler Produktion. Foto: Stadtverwaltung/Huber

Von Steve Goodheart, Bürgermeister aus Bognor Regis, Trebbins Ronny Haase und OB Wolfgang Dietz wurden in ihren Beiträgen die langjährigen und guten städtepartnerschaftlichen Beziehungen betont. Viele Freundschaften seien unter anderem daraus entstanden.

Eine Gartenstadt wie in Weil

Interessant und lehrreich war auch der Ausflug zu den Lausitzer Seen. Imposant war es zu sehen, wie die Region zwischen Berlin und Dresden vom Braunkohlerevier zum Urlaubsparadies umgestaltet wird. Die Gäste aus Südbaden und dem englischen Seebad in West Sussex erlebten die größte von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft Europas. Spannend war auch der Besuch der Gartenstadt Marga bei Senftenberg, die zwischen 1907 und 1915 erbaut wurde und deutliche Parallelen zur Gartenstadt in Weil am Rhein aufweist.

Ausflug nach Potsdam

Nicht weniger bereichernd war der Ausflug nach Potsdam, wo zunächst der Besuch des Museums Barberini anstand. Das von SAP-Gründer und Mäzen Hasso Plattner in Potsdams historischer Mitte geschaffene Kunstmuseum zeigt Themen aus der gesamten Kunstgeschichte, einschließlich einer beeindruckenden Sammlung des Impressionismus.

Apropos Geschichte: Das Schloss Cecilienhof - es war das nächste Ziel - war vom 17. Juli bis 2. August 1945 Schauplatz der Potsdamer Konferenz, an der die Regierungschefs der drei Hauptallierten des Zweiten Weltkriegs das weitere Vorgehen nach dem Ende der Kampfhandlungen in Europa berieten.

Unterhaltsam ging es beim Städtepartnerschaftsabend im Parkhotel von Trebbin zu, den der Partnerschaftsverein Trebbin um seine Vorsitzende Bärbel Bartl organisiert hatte. Neben den vielen Erinnerungen, in denen die Gäste schwelgten, wurde sich rege in englischer und deutscher Sprache ausgetauscht, der eine oder andere Blick in die Zukunft gerichtet und die Freundschaft weiter vertieft. Für die musikalische Umrahmung sorgten Trebbiner Schülerinnen und Schülern der Musikschule des Kreises Teltow-Fläming. Auch Bonds Bigband aus Weil am Rhein weilte in Trebbin und zeigte beim Parkfest ihr Können.

Gewohnt schwungvoll: Bonds Bigband aus Weil am Rhein sorgte beim Parkfest in Trebbin für die musikalische Unterhaltung. Foto: Stadtverwaltung Huber

Mit der Gewissheit, dass die Beziehungen der Partnerstädte weiterhin stark und fruchtbar sind und auch nach der langen Zeit noch immer neue Freundschaften entstehen, ging es für die Weiler Delegation wieder zurück ins Dreiländereck. Schon jetzt freuen sich die Verantwortlichen auf das nächste Treffen der Partnerstädte. Dieses findet 2024 in Bognor Regis statt.