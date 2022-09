Weil am Rhein Fröhliche und lehrreiche Tage

Jeder Tag mit vollem Programm

Schon vor dem Frühstück besprechen die Verantwortlichen den Tagesablauf und die verschiedenen Aktionen und Zuständigkeiten. Bei vielen Aufgaben wie Gemüse schnippeln, Geschirr spülen, Wasserkanister auffüllen, Müll leeren, Platz aufräumen und mehr werden die Kinder und Jugendlichen mit einbezogen.

Nach fakultativem Bibellesen, Frühsport oder Weiterschlafen und dem anschließenden Frühstück treffen sich alle zu einer Andachtsreihe, in der Mose und seine Beziehung zu Gott im Mittelpunkt steht.

Nicht nur die neu ausgedachten Aktionen, wie die Organisation einer dreigängigen Mahlzeit für die 60 Personen samt Planung, Einkauf und Zubereitung in Eigenregie, tragen zu einer spannenden Zeit bei. Auch eine Übernachtung der Teenscouts an einer mit dem Förster abgesprochenen Stelle im Wald in selbst gebauten Unterschlüpfen und der Bau von Solarkochern stehen neben traditionellen Aktivitäten wie einem Sportturnier, Lagerbauten oder Geländespielen und Wanderungen auf dem Programm.

Die kleinen „Füchse“ beschließen während eines Ausflugs nach Bad Säckingen in einer Vesperpause, Scoutlieder zu singen und kommen auf die Idee, einen Hut an den Wegrand zu legen. Ein paar Euro kommen tatsächlich zusammen und werden dem CVJM gespendet. Solarlichter ersetzen am Abend die Lagerfeuer, die in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit nicht möglich sind.

Dem „Überfalltrupp“ gelingt es am Dienstagabend nicht, die Flagge zu stehlen, da die Nachtwache gut aufpasst und die Räuber, die im Halbdunkeln durch den Wald schleichen, rechtzeitig entdeckt, Alarm auslöst und die Diebe gejagt und eingefangen werden.

Nach einigen sonnigen Tagen tauchen ab Wochenmitte Gewitter, Regen und Sturm auf. Trotzdem bleibt die Stimmung gut.

Am Ende müde und zufrieden

Am Freitag werden die Eltern, die zur Rückfahrt eingeteilt sind, von einer Schar müder, aber fröhlicher Scouts begrüßt, die es kaum erwarten können, von ihren Erlebnissen und Abenteuern zu erzählen.

Bis Samstagabend sind die Zelte abgebaut und das Material wieder zurückgebracht. Aufgeräumt und verstaut kann es jedoch erst werden, wenn alles gewaschen, geputzt und getrocknet ist.

Beim Ansehen der Fotos und den Erzählungen stellt das Team fest, dass ein Zeltlager nur dann so gut laufen kann, wenn alle zusammenhalten und man sich auf jeden verlassen kann.