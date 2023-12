Weil am Rhein: Froh, hier mit der Familie in Sicherheit zu sein

Unter den Geflüchteten gibt es manche, die bereits wissen dableiben wollen und andere, die noch auf eine Rückkehr in die Ukraine hoffen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie für die Aufnahme sehr dankbar sind und ihr Leben so bald wie möglich selbst in die Hand nehmen wollen.

Olena Sotoliuk (45) aus Slawuta wohnt seit Juni mit ihrem Mann und zweien ihrer vier Kinder in Weil. Sie hat Deutschkurse und einen Computerkurs absolviert, abends putzt sie für eine Firma. In der Ukraine hat sie in einer Fabrik gearbeitet, die Holztüren herstellt. Für sie ist klar, dass sie hier bleiben möchte. Ihre Familie sei da – ihr erwachsener Sohn lebt in Polen, die Tochter in Haltingen – und es gefällt ihr sehr gut.