Weil am Rhein Früh starten und das schöne Wetter nutzen

Im vergangenen Jahr hatten die „Herbstzeitlosen“ spontan einen Herbstmarkt organisiert. Die zweite Auflage des Kunst- und Hobbymarkts ist für den 22. Oktober im reforum in Binzen geplant.

Eine Veranstaltung der Reihe „Heimspiel“ findet am 26. Oktober statt: Trompeter Kevin Pabst wird sich mit Hanspeter Vollmer unterhalten und auch Musik zu Gehör bringen. Eine Woche später, am 5. November, folgt der Besuch des Konzerts von „Paul Potts & friends“ in Eimeldingen. Wie Zeitung gemacht wird, erfahren die Teilnehmer am 9. November.

Eine Führung zum Basler Münster steht am 11. November auf dem Programm. Am 12. November geht es zum Karpfenessen ins Elsass. Siegfried Burkart berichtet am 16. November von seinen Reisen mit dem Velo ans Nordkap und durch Europa. „Klassik für jedermann – einen musikalischen Ohrenschmaus“ bringt Pianistin Deug-Yun Kim am 18. November zu Gehör. Zwei Gastmusiker sind dabei.

Hubert Bernnat spricht am 23. November über die Weltwirtschaftskrise und Machtergreifung 1932/33 in Weil und Lörrach. Am 25. November steht eine Fahrt nach Rottweil auf dem Programm. Die Teilnehmer können entweder den Thyssenkrupp-Testturm oder die „Welt der Kristalle“ besuchen.

Ein Vortrag von Wolfgang Hugenschmidt am 30. November trägt den Titel „Altes Eisen? Bahntechnische Zeitenwende“. Die Nikolausfeier der „Herbstzeitlosen“ findet am 7. Dezember statt. Tradition hat die Fahrt zum Gegenbacher Adventskalender (14. Dezember). Am 15. Februar wird die Besichtigung der Schweizerischen Rettungsflugwacht am Flughafen Zürich wiederholt.

Ein Selbstläufer ist laut Lefferts der Mittagstisch: Er wird jeden ersten Dienstag im Monat ab 12 Uhr angeboten. Anmeldungen sind bis Montag davor möglich.

Anmelden

Anmeldungen werden ab Montag, 18. Juli, über www.vhs-weil-am-rhein.de entgegengenommen oder montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle. Dem Programmheft liegen auch Anmeldekarten bei.

Das Team

Auf ihr Team kann Organisatorin Carolin Lefferts stets zählen. Es besteht aus Eva Keller, Ingrid Lafille, Tanja Ehler, Gudrun Bührlen, Helmut Gloger, Jürgen Wiechert und Mathilde Hofer.