Weil am Rhein: „Frust führte mich in die Politik“

Was war bislang ihr größter und wichtigster Einsatz als Radioreporter?

Das war 2010 der dramatische Amoklauf am Elisabethen-Krankenhaus. Drei Tote gab es. Ich war als einer der Ersten vor Ort und habe abends in der Tagesschau um 20 Uhr live darüber berichtet.

Bevor Sie hauptberuflich in den Journalismus einstiegen, waren Sie in jungen Jahren ein agiler Kommunalpolitiker des Jungen Forums, das Sie mitgegründet hatten. Was hat Sie zum Engagement bewogen?

Das war eigentlich eine Frusterfahrung mit der Politik, weil die Stadt dem Stadtjugendring, dessen Vorstand ich auch angehörte, die Osterreise gestrichen hatte. Das weckte bei Alfred Schöne, ebenso Vorstandsmitglied des Stadtjugendrings, und mir das politische Bewusstsein. Und nach einem Gespräch mit Rudolf Koger, dem heutigen Bürgermeister, ergriffen wir die Initiative zur Gründung des Jungen Forums ergriffen.

Sie hatten entscheidenden Anteil am Erfolg der jungen Leute, die 1994 bei der Kommunalwahl auf Anhieb vier Sitze für den Gemeinderat holten. Wie erklären Sie sich den damals sensationellen Erfolg?

Die Zeit war einfach reif. Unser Slogan „Frischer Wind in den Gemeinderat“ kam an. Kritisieren kann jeder, doch es geht darum, es besser zu machen. Das war unser Ansatz, als wir das Junge Forum gegründet haben.

2009 nach 15 Jahren kam das Ende des Jungen Forums. Waren keine jungen Leute mehr für die Kommunalpolitik zu begeistern?

Heranwachsende haben andere Interessen, da ist Politik nicht ihr erster Gedanke. Es braucht auch einen konkreten Anlass, um aktiv zu werden. Zudem sind viele in diesem Alter im Beruf gefordert. Ein Patentrezept, wie man junge Leute gewinnen kann, habe ich auch nicht. Wichtig ist politische Bildung, Jugendarbeit in Vereinen sowie in kirchlichen und sozialen Gruppen, in denen auch das politische Bewusstsein gefördert wird.

Bekannt sind Sie auch als Moderator der „Weiler Gespräche“. Welche bekannte Person haben Sie als nächstes vor dem Mikrofon?

Das darf ich noch nicht verraten. Aber es ist ein Prominenter, der aus Funk und Fernsehen deutschlandweit bekannt ist. Es gibt übrigens nur einen Gesprächspartner, der zweimal bei den „Weiler Gesprächen“ mein Gast gewesen ist. Das war Trainer Christian Streich vom SC Freiburg mit zuletzt 500 Besuchern. Das war einfach klasse.

Sie sind ein passionierter Fasnächtler und heute noch bei vielen Veranstaltungen im Dreiländereck präsent.

Ja, ich habe eine Leidenschaft für die Fasnacht, obwohl ich nie in einer Clique aktiv war. Ich bin schon immer gern zu Fasnachtsveranstaltungen aller Art gegangen, auch zur Basler Fasnacht. Und 2020 habe ich das höchste Amt, das man in der Stadt Lörrach erreichen kann (schmunzelt), nämlich das des Protektors, bekommen. Das war schon aufwendig, denn in zwei Monaten fielen rund 40 Termine an. Außerdem habe ich Ende der 1990er Jahre zusammen mit Marcel Wehrle die Haltinger Narre-Nacht initiiert. Fünfmal veranstalteten wir diese. Wir waren eine tolle Truppe, die ein gutes Programm auf die Beine gestellt hat. Und viele der Akteure von damals waren auch beim Haltinger Abend 2017 aus Anlass der 1250-Jahrfeier dabei.

Die Weiler Narrenzunft hat Sie vor sechs Jahren mit deren höchsten Auszeichnung, dem Fuchsorden, geehrt und damit Ihr vielfältiges ehrenamtlichen Engagement gewürdigt. Was bedeutete Ihnen diese Auszeichnung?

Als schlauer Fuchs ausgezeichnet zu werden, ist schon etwas Besonderes und hat mich gefreut. Ich bin mit der Weiler Fasnacht sehr verbunden. Seit Mitte der 1990er Jahre habe ich keinen Zunftabend ausgelassen, und auch die Rotssuppe gehört zum Pflichtprogramm.

Zur Person

Matthias Zeller

Jahrgang 1972, verheiratet und Vater einer Tochter, macht als SWR-Redakteur Beiträge für Radio, Fernsehen und Online. Er studierte Geschichte, Literatur und Rechtswissenschaften an der Uni Freiburg, war Stadtrat von 1994 bis 2001 und Fraktionsvorsitzender des Jungen Forums, das er mitgegründet hat wie auch 1993 das Jugendparlament. Seit 2002 ist er für den SWR tätig und seit 2008 Leiter der SWR-Standorte Lörrach/Waldshut. Zeller, der verschiedene Vorstandsämter im Journalistenverband (DJV) inne hatte, ist seit 2019 bei SWR4 auch für die Mundart in Baden-Württemberg verantwortlich. Er gehörte zu den Mitgründern der Haltiger Narre-Nacht (1997 - 2003) und des Haltinger Abends zum 1250-Jahr-Jubiläum (2017).