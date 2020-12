Weil am Rhein Frust ist Geschichte, die Freude nun groß

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Die „Vitalisierung und Aufwertung des Schulgeländes Egerstraße“ (Vase) läuft bereits seit einigen Jahren. Grundidee war von Beginn an, das Schulzentrum in Etappen aufzuwerten, erinnerte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz an die Sanierung der Eger- und Markgrafenhalle, die Vorplatzbereichsgestaltung oder auch an die gerade abgeschlossene Sanierung der Gemeinschaftsschule. Insgesamt beinhaltet das Konzept die verschiedenen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen in diesem Bereich, so auch die Nahwärmeversorgung mit dem Blockheizkraftwerk oder die Errichtung des Oberrhein-Gymnasiums. Zwar gilt das Kleinspielfeld als vorübergehender Abschluss des Projekts Vase, doch ein Erweiterungsbau ist noch ins Auge gefasst.