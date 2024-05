Weiterbildung mit Seminaren

Interessierte, die bereit sind, diese aufregende Erfahrung zu machen, können sich direkt bei der Stadtjugendpflege Weil am Rhein (Hinterdorfstraße 39, 79576 Weil am Rhein) bewerben. Für Fragen und weitere Informationen steht Stadtjugendpflegerin Verena Eyhorn zur Verfügung. Sie ist telefonisch unter 07621/791100 oder per Mail an info@stadtjugendpflege-weil.de erreichbar.