Eine Führung zum Thema „25 Jahre Landesgartenschau ,Grün 99’“ in russischer Sprache bietet VHS-Dozentin Nursilja Baschir am Sonntag, 23. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr an. Start ist beim Kunstwerk „Phönix“ an den Wassergärten im Eingangsbereich des Dreiländergartens. Der Dreiländergarten ist ein rund 32 Hektar großer Landschaftspark, der anlässlich der ersten trinationalen Landesgartenschau „Grün 99“ im Jahr 1999 entstand und in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert. Nursilja Baschir wird über die Besonderheiten des Landschaftsparks wie eine Wassergärten, die Zeit- und Kunstachse, das 300 Jahre alte Sundgauhaus oder den Pavillon von Zaha Hadid erzählen und auch berichten, welche Bedeutung der Park für die Weiler Bevölkerung hat. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Volkshochschule Weil am Rhein. Die Kosten betragen fünf Euro. Es wird gebeten, sich persönlich in der VHS-Geschäftsstelle in der Humboldtstraße 5, oder online unter www.vhs-weil-am-rhein.de anzumelden. Es ist nur eine bargeldlose Bezahlung möglich. Wer ohne Anmeldung teilnehmen möchte, kann 15 Minuten vor Beginn der Führung ein Teilnahmeformular ausfüllen.