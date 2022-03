Weil am Rhein Führungen und eine Tagesexkursion

Los geht es am Donnerstag, 24. März, 16.30 Uhr, mit einem Besuch der Sonderausstellung „Nachkriegsjahre 1945 bis 1952. Müllheim unter der Tricolore“ im Markgräfler Museum in Müllheim. Der Leiter des Museums, Jan Merk, wird durch die Ausstellung führen. Die Anreise erfolgt in eigener Regie. Bei der Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten ist der Vorstand gegebenenfalls behilflich. Die Kosten für die Führung trägt der Verein. Der Eintritt kostet drei Euro (mit Museumspass ist er kostenlos). Gäste zahlen vier Euro zusätzlich.

Am Samstag, 23. April, führt Sabine Theil durch „Das einstige Fischerdorf Kleinhüningen“, das erst 1640 von Baden an Basel verkauft wurde. Beginn ist um 15 Uhr an der Haltestelle Kleinhüningen der Linie 8, Ende an der Haltestelle Kleinhüninger Anlage. Die Führung dauert rund 90 Minuten, die Kosten trägt der Verein. Gäste zahlen sieben Euro.