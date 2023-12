Weil am Rhein: Fünf Liter Aloe-Saft beschlagnahmt

Das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn musste eine Einfuhrsendung mit insgesamt fünf Litern Aloe-Saft wegen eines Verstoßes gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen beschlagnahmen. Der Vorfall ereignete sich am 28. November, wie das Hauptzollamt Lörrach am Dienstag mitgeteilt hat.