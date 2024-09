Ein wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn gefasst worden. Vor drei Jahren hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe verurteilt, die der estnische Staatsangehörige aber nicht bezahlte. Da der in Estland wohnende Mann auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Lörrach den 31-Jährigen bei der Ausreise in die Schweiz, heißt es in einer Mitteilung. Die Bundespolizei übernahm den Gesuchten und nahm ihn fest. Da er die ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, steht ihm eine 65-tägige Ersatzfreiheitsstrafe bevor.