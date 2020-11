Weil am Rhein Für Aufgaben und Engagement der Vereine

Die Spenden tragen dazu bei, dass die einzelnen Vereine und Institutionen ihre bestimmungsgemäßen Aufgaben weiterhin mit Freude und Engagement erfüllen können, heißt es in einer Mitteilung. Insbesondere in diesem von coronabedingten Einschränkungen geprägten Jahr sind vielen Vereinen die Einnahmen durch ihre jeweiligen Veranstaltungen weggefallen. Umso mehr freuten sich die Spendenempfänger über diesen Zustupf, der durch den jeweiligen Filialleiter an die Vertreter der regionalen Vereine persönlich überreicht wurde.

Die Spende stammt aus den Überschüssen des Gewinnsparvereins. Die Bank nimmt für ihre Kunden am Gewinnsparen des Gewinnsparvereins der Badischen Genossenschaftsbanken teil, bei dem monatlich Geldpreise und Autos zu gewinnen sind. Trotz all der Gewinne bleibe jährlich ein beachtenswerter Überschuss übrig, von dem jeweils wohltätige und gemeinnützige Einrichtungen in der Region profitieren. In diesem Jahr liege der Spendenbetrag bereits bei 89 000 Euro, heißt es in der Mitteilung.