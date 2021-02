Weil am Rhein Für barrierefreie Terminvergabe

Weil am Rhein (sas). Dass Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sechs Millionen Briefe an Bürger in Baden-Württemberg verschickt, um ihnen die Impf-Hotline zu erklären, wird die Probleme rund um die Terminvergabe nicht lösen, meint der in Weil am Rhein praktizierende Arzt Christian Lehmann. Sein Vorschlag, den er auch an die Politik gerichtet hat, lautet, das Geld für das Anschreiben lieber in ein Meldesystem zu investieren, in dem man sich mit Name, Wohnort und Geburtsdatum registrieren kann. Wenn Impfstoff verfügbar ist, würde ein Termin zugeteilt und die Person benachrichtigt. „So könnte man auch sehen, wie viele Impfwillige es überhaupt gibt“, erklärt Lehmann im Gespräch mit unserer Zeitung.