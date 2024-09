Weil am Rhein: Für Bürgerbeteiligung und Flächenpool

Wunsch nach Infoveranstaltung

In der Diskussion monierte ein Zuhörer die Vorgehensweise der Gemeinde. Seit der Aufforderung des Regionalverbands an die Gemeinde Anfang April bis zur Gemeinderatssitzung am 19. August sei nicht öffentlich kommuniziert worden. Zumindest eine Infoveranstaltung wäre wünschenswert gewesen. Man habe inzwischen viel Zeit verloren. Meyer wies darauf hin, dass die Gemeinderatssitzung im August ja öffentlich gewesen sei. Doch habe sie wohl nicht ausgereicht.

Einem Wildwuchsentgegenarbeiten

In seinem Beschluss stimmte der Ortschaftsrat einstimmig der Teilfortschreibung des Regionalplans in der vorliegenden Form zu. Die Ausweisung von Vorranggebieten in einer Größenordnung von 1,8 Prozent der Regionsfläche wurde für sinnvoll erachtet, um so dem Wildwuchs von Windkrafträdern an Orten, wo man sie nicht haben will, entgegenarbeiten zu können.