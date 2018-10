Weil am Rhein Für den Erhalt der grünen Oase

Weil am Rhein. Das Trinationale Umweltzentrum (Truz) hatte zu einer naturkundlichen Führung durch das Naturschutzgebiet Krebsbachtal eingeladen. Das Krebsbachtal, das unterhalb der Gleise des Weiler Bahnhofs beginnt, zieht sich in einem Bogen in Richtung Rhein und bildet als Überbleibsel der historischen Rheinaue einen kaum bekannten „Hotspot der Biodiversität“ mitten in Weil am Rhein, erklärt Astrid Deek, Fachbereichsleiterin Grenzüberschreitender Naturschutz in Weil am Rhein.

Ein kleiner Flecken Wildnis

Während gut drei Stunden führten die Truz-Mitarbeiter Birgit Frosch und Thilo van der Haegen sowie Hélène Roth von Petite Camargue Alsacienne die zahlreich erschienenen Teilnehmer durch den kleinen Flecken Wildnis.

Eine breite Anzahl an Themen wurde angesprochen, denn das Krebsbachtal ist nicht nur eine Rückzugsfläche für zahlreiche Insekten-, Vogel- und Säugetierarten: Das Naturschutzgebiet am Krebsbach fungiert ebenso als wichtiger Wildkorridor zwischen den Schutzgebieten am Tüllinger Berg und in der Petite Camargue Alsacienne. Dies sind wichtige Gründe für den Erhalt der grünen Oase, die von vielen Seiten immer mehr unter Druck kommt.

Die Führung erfolgte im Rahmen des Interreg-Projekts „Natur-Erlebnis-grenzenlos“. Interessierte Gruppen können diese bei rechtzeitiger Anfrage fürs nächste Jahr buchen, Kontakt: naturerlebnis@truz.org.