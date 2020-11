Weil am Rhein Für den Lichterglanz

Derzeit werden sechs mit Kerzen beleuchtete Bäume aufgestellt: in Alt-Weil am Lindenplatz, in Otterbach am Spielplatz, in Ötlingen am Rathaus, in Märkt an der Kreuzung von Rheinstraße und Materaweg, in der Innenstadt auf dem Sparkassenplatz sowie bei der Gemeinschaftszollanlage an der Autobahn.

In Haltingen kann dieses Jahr wegen der Baustelle am bisher gewohnten Standort an der Ecke Freiburger- und Burgunderstraße kein Baum stehen. Der größte Weihnachtsbaum befindet sich wie jedes Jahr auf dem Rathausplatz, wo der 24 Meter hohe Mammutbaum wieder mit vielen Hundert Lichtern bestückt wird.