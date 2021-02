Weil am Rhein Für die Frisöre

Weil am Rhein. Über die Wiederöffnung der Frisöre ab der kommenden Woche dürften nicht nur diejenigen erleichtert sein, die sich von ungewohnt langer Mähne befreien wollen, sondern vor allem Mutige, die sich an Selbstversuche gewagt haben. „Der beherzte Griff zu Schere oder Schneidemaschine hat hoffentlich in den wenigsten Fällen zu Ergebnissen geführt, wie es auf den neuesten Plakaten der Weiler Wirtschaftsförderung zu sehen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sollte aufgrund des erwarteten hohen Ansturms auf die Geschäfte der Haarexperten der Frisör des Vertrauens nicht gleich verfügbar sein, so helfe vielleicht ein Blick auf www.einkaufen-in-weil.de, wo 47 Salons aus Weil am Rhein zu finden sind.