Weil am Rhein: Für die Pflege des Parks

Der Wirtschaftsplan 2025 der Landesgartenschaugesellschaft sieht Erträge in Höhe von gut 525 000 Euro und Aufwendungen in Höhe von knapp 585 000 Euro vor. Letztere beinhalten die Parkpflege inklusive den Aufwand für den Hadid-Bau in Höhe 411 000 Euro. Die Personalkosten steigen auf 109 000 Euro (Ansatz 2024: 107 600 Euro) durch Anpassungen beim Mindestlohn, erläuterte Geschäftsführerin Diana Bara im Finanzausschuss. Die Abschreibungen sinken deutlich auf knapp 37 000 Euro (Ansatz 2024: knapp 56 000 Euro), da der Hadid-Bau nun abgeschrieben ist.