Weil am Rhein Für die Trachtengruppe stehen viele Termine an

Als „Highlight“ bezeichnet Vorsitzender Lindemer den Busausflug nach Bouxwiller ins Elsass am 23. Juli mit einem Festumzug durch den Ort. Am 10. September steht der Trachtenfrühschoppen in Tüllingen an. Außerdem nimmt die Markgräfler Trachtengruppe am Winzerfestumzug in Auggen teil.

Am 30. Juni 2024 findet in Zürich das Eidgenössische Trachtentreffen der Schweiz statt. Dieses Fest wollen die Weiler Trachtenträger ebenfalls in der Formation „Trachten Traditionen Dreiländereck“ begehen. Auch hier werden sie durch die Hebelmusik, die die Vorgängertracht der Markgräfler Trachtengruppe – das Vreneli – trägt, begleitet.

Wahlen

Für die Kassenprüferin Christina Hering wurde Elke Marterer einstimmig gewählt. Bernd Ziegler steht im zwei Jahresrhythmus für ein weiteres Jahr als Kassenprüfer zur Verfügung.

Auf einen Blick

Vorsitzender:

Michael Lindemer

Mitglieder:

132, von denen 76 eine komplette Tracht besitzen

Internet:

www.markgraefler-trachtengruppe.de