Weil am Rhein (mcf). An bedeutenden Bushaltestellen im Weiler Stadtgebiet soll eine digitale Fahrgast-Information erfolgen. „Wir sind noch am Thema dran“, erklärt Bürgermeister Rudolf Koger. Wer ein Smartphone besitzt, kann schon jetzt die Fahrplan-App „Bwegt – Busse&Bahn“ nutzen, in die von der SWEG die Echtzeitdaten übermittelt werden. Der lang gehegte Wunsch, auch digitale Info-Tafeln wie auf der Tram-Brücke bereits für die Linie 8 der Fall, an wichtigen ÖPNV-Haltestellen zu installieren, steht weiter auf dem Zettel. „Ich hoffe, dass wir 2021 einen Schritt weiter sind“, so Koger. Dies sei aber aufgrund der Fördermittel-Auflagen nur gemeinsam auf Kreis-Ebene möglich.