Weil am Rhein: Für ein gutes Nebeneinander

Auch an Schüler denken

Wenn Radfahren im obigen Sinne gefördert werden solle, dann werde es nicht ohne Umverteilung des Straßenraums gehen, den der Autoverkehr in den vergangenen Jahrzehnten so selbstverständlich für sich habe reklamieren können. „Sicher möchte niemand den Radverkehr an dieser Stelle auf der parallel verlaufenden Bundesstraße sehen. Vergessen wir auch nicht, dass ein großer Teil des Radverkehrs auf der Fahrradstraße aus Schülern besteht. Für diese ist das Fahrrad das einzig verfügbare Verkehrsmittel“, betont die Weiler IG Velo in ihrer Stellungnahme abschließend.