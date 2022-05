Weil am Rhein Für eine saubere Stadt

Von Zoë Schäuble

Weil am Rhein. „Wegen der Beschwerden sind wir auf die Idee gekommen, einen Clean-up-Day speziell in Friedlingen zu veranstalten“ erklärt Sonia Bekhoucha-Held, die vor rund zwei Jahren ihre Arbeit als Quartiersmanagerin im Stadtteil aufgenommen hat. Am Samstag, 14. Mai, wird im Rahmen des Projekts „Unser Friedlingen“ gemeinschaftlich Müll gesammelt. Teilnehmen könne prinzipiell jeder, sagt Bekhoucha-Held, die sich über Engagement seitens der Bürger freut. Auf jeden Fall an der Aktion beteiligen werden sich einige Schüler der Rheinschule in Friedlingen sowie deren Eltern. Auf dem Schulgelände werde man sich auch am Samstag versammeln und ab 10.30 Uhr mit dem Sammeln beginnen.